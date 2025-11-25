GÜNCELLEME 3 - Mardin'de bir çiftle 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ve 5 yaşındaki çocukları, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece muhtar ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.

Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'yı evde başlarından silahla vurulmuş halde gören muhtar ve komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.

Polis ekiplerince binanın içindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından anne ve kızının cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve kızının cenazesi kara yoluyla götürüleceği Van'da toprağa verilecek.

Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi de otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Mardin'in Savur ilçesinin kırsal İşgören Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

Kaya ailesinin yaşadığı mahallede esnaf Ali Beytus, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Mehmet Kaya kendi halinde biriydi, tamirciydi. Bu bir vahşet, başka bir şey değil. Yıllardır benim müşterimdi, aile gibi olmuştuk. Şoktayız." dedi.