Mardin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Ömerli ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çalışan Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 80 yaşındaki Atiye Fidan'ın cansız bedeni bulundu.
Fidan'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.