Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Mardin'in Ömerli ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Ömerli ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Çalışan Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 80 yaşındaki Atiye Fidan'ın cansız bedeni bulundu.

        Fidan'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Mardin'de öğrenciler iklim koşullarına göre değişen trafik levhası tasarlad...
        Mardin'de öğrenciler iklim koşullarına göre değişen trafik levhası tasarlad...
        Mardin'de 3 kişilik bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Mardin'de 3 kişilik bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının ölü bulunmasına ilişkin 1 k...
        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının ölü bulunmasına ilişkin 1 k...
        Mardin'de başlarından vurulmuş halde ölü bulunan çift ve 5 yaşındaki kızlar...
        Mardin'de başlarından vurulmuş halde ölü bulunan çift ve 5 yaşındaki kızlar...
        GÜNCELLEME - Mardin'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi Van'd...
        GÜNCELLEME - Mardin'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi Van'd...
        Mardin'de evlerinde ölü bulunan Kaya ailesinden babanın son görüntüleri ort...
        Mardin'de evlerinde ölü bulunan Kaya ailesinden babanın son görüntüleri ort...