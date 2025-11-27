Habertürk
        Mardin'de 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'de 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in merkez Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Giriş: 27.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:51
        Mardin'de 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'in merkez Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışma yaptı.

        Bu kapsamda merkez Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda toplam 2 bin 290 paket kaçak sigara, 145 emtia, 62 şişe içki ele geçirildi.

        Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

