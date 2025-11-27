Mardin'de 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'in merkez Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışma yaptı.
Bu kapsamda merkez Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda toplam 2 bin 290 paket kaçak sigara, 145 emtia, 62 şişe içki ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
