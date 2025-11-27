Mardin'de çıkan sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Polis ekipleri, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

