Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "Konut dokunulmazlığını ihmal etme" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
