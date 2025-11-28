Habertürk
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Giriş: 28.11.2025 - 12:57 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:57
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, "Konut dokunulmazlığını ihmal etme" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

