Mardin'de altyapı çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında gerçekleştirilen yatay geçiş ana hat döşeme çalışmalarının dördüncü etabını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi bölgesindeki Diyarbakır Bulvarı güzergahında yapılan yatay geçiş ana hat döşeme çalışmasıyla devam etti.

Emniyet Müdürlüğü ve karayolları ile koordineli şekilde alınan tedbirlerin ardından kazı çalışmalarına başlandı.

Döşemesi yapılacak 280 milimetre çapındaki ana içme suyu borusunun dış korumasını sağlayacak 400 milimetre çapındaki ve 40 metre uzunluğundaki çelik teçhiz borusunun montajı tamamlandı.

Kazı alanının kapatılması ve temizleme çalışmalarının ardından Diyarbakır Bulvarı yeniden trafiğe açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, projede sona doğru gelindiğini belirtti.

Erçin, şunları kaydetti:

"112 Çağrı Merkezi'nin yaklaşık 200 metre aşağısında dördüncü dikey geçiş çalışmamızı planladık. Ekibimizle sahadayız. Burada 400'lük çelik boru döşenecek, içerisinden de 280'lik polietilen borumuzu geçirerek inşallah dikey geçiş çalışmamızı tamamlayacağız. Bu proje yaklaşık 3 senedir devam ediyor. 154 kilometre şebeke hattımız var. 30 bin metreküp depomuz var. Artuklu ilçemizin büyük bölümünün tüm şebekesini, altyapısını yenilemiş olacağız. Yakın sürede de inşallah 2026'nın başında tüm Artuklu ilçesine yeni şebekemizden, yeni depolarımızdan su vermeyi hedefliyoruz."