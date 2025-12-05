Habertürk
        Çin'in Xinhua ajansı Midyat'ta tarihi yerleri görüntüledi

        Çin'in Xinhua Haber Ajansı, Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi yerleri çekti.

        Giriş: 05.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:42
        Çin'in Xinhua Haber Ajansı, Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi yerleri çekti.

        Xinhua'nın Ankara Temsilcisi Umut Özlü ile ajans muhabiri Sihao Xiong, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile Mardin çekimleri kapsamında Midyat ilçesinde tarihi ve turistik yerleri görüntüledi.

        Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Xinhua temsilcilerine ilçedeki tarihi yapılan ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Alptekin, yaptığı açıklamada, uluslararası basının ilgisinin ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, "Eşsiz tarihi ve kültürel mirasıyla Midyat, bölge turizminde hızla yükselen bir değer haline gelmiştir. UNESCO sürecindeki Anıtlı köyümüz de bu yükselişin en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

