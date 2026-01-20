Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatılacak

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen içme suyu çalışmaları nedeniyle bazı caddelerin kademeli olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 15:29 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen içme suyu çalışmaları nedeniyle bazı caddelerin kademeli olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısını modernize etmek, su temin kapasitesini artırarak, kesintisiz içme suyu sağlamak hedefiyle sürdürülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında çalışmalara devam ediliyor.


        Çalışmalar sırasında trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla 9. Cadde ve PTT 283. Cadde 21 Ocak'ta kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

        Trafik, ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla alternatif güzergah olarak belirlenen Kültür Caddesi ile 10. Cadde üzerinden sağlanacak.

        Açıklamada, çalışmaların aksamaması için alternatif güzergahlar ile çalışmaların yapılacağı caddelerde araçların park edilmemesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kar altındaki Mardin, dronla görüntülendi
        Kar altındaki Mardin, dronla görüntülendi
        Mardin'de kar yağışı ve sis; görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
        Mardin'de kar yağışı ve sis; görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü