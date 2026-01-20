Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen içme suyu çalışmaları nedeniyle bazı caddelerin kademeli olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısını modernize etmek, su temin kapasitesini artırarak, kesintisiz içme suyu sağlamak hedefiyle sürdürülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında çalışmalara devam ediliyor.





Çalışmalar sırasında trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla 9. Cadde ve PTT 283. Cadde 21 Ocak'ta kademeli olarak trafiğe kapatılacak.



Trafik, ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla alternatif güzergah olarak belirlenen Kültür Caddesi ile 10. Cadde üzerinden sağlanacak.



Açıklamada, çalışmaların aksamaması için alternatif güzergahlar ile çalışmaların yapılacağı caddelerde araçların park edilmemesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

