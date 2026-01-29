Habertürk
        Mardin'de yapı güvenilirliği için istişare toplantısı

        Mardin'de yapı güvenilirliği için istişare toplantısı

        Mardin'de yapı güvenliğinin artırılması ve beton kalitesinin yükseltilmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

        Mardin'de yapı güvenliğinin artırılması ve beton kalitesinin yükseltilmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hazır beton üreten firmaları ve beton testleri yapan lisanslı laboratuvarların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, beton üreticileri ve laboratuvarların mevzuata uygun üretim yapmalarının önemi vurgulandı.

        Toplantıda, beton üretiminden şantiyede döküm aşamasına kadar olan sürecin, ilgili tüm taraflarca titizlikle yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

