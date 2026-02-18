Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.



Çalışmada, internet ortamında yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ederek yüklü miktar gelir elde ettikleri ve bunu hesaplarına aktardıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mardin, İstanbul, Hatay ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, ruhsatsız tüfek, 158 tabanca fişeği, 30 tüfek kartuşu ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

