Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Midyat'ta şehit ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 22:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta şehit ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaymakamlıkça bir düğün salonunda "Büyük Aile Sofraları" kapsamında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Kaya, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı bir ay olduğunu söyledi.

        Aynı sofrada buluşmanın vefa ve minnetin göstergesi olduğunu belirten Kaya, "Aziz şehitlerimiz bu vatan uğruna canlarını feda ederek bizlere onurlu bir miras bırakmıştır. Onların emaneti olan siz kıymetli ailelerimiz milletimizin baş tacısınız. Devletimiz her zaman ve her şartta yanınızdadır, yanınızda olmaya da devam edecektir." dedi.

        Programa, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Vali Akkoyun, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
        Vali Akkoyun, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        "Mardin Ramazan Sokağı" hizmete açılacak
        "Mardin Ramazan Sokağı" hizmete açılacak
        Mardin'de 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi tutuklandı
        Mardin'de 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi tutuklandı