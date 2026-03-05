Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de bağırsağı delik olarak dünyaya gelen bebek tedavi edildi

        Mardin'de anne karnındayken bağırsak perforasyonu (delinmesi) geliştiği tespit edilen bebek, tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:13
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hamile bir kadında yapılan kontrolde, batın bölgesinde kitle bulunduğu şüphesiyle 36 haftalık bebek acil sezeryenle dünyaya getirildi.

        Doğum sonrası anne karnındayken bağırsak perforasyonu geliştiği tespit edilen bebek, ameliyat edildi.

        Bebek, 53 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Salih Bayram, doğum sonrası ciddi karın şişliği ve solunum sıkıntısı gelişen bebeğe acil drenaj uygulandığını kaydetti. Bayram, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 40–50 santimetrelik bağırsak segmentinin hasarlı olduğunu tespit ettik ve geçici kolostomi açtık. Erken cerrahi müdahale yapılmamış olsaydı hastanın yaşama şansı olmayacaktı. Ağır bir ameliyat ve sepsis sürecini atlattı. Bağırsak bütünlüğü sağlandıktan ve yeterli kilo alımı sağlandıktan sonra bebeğimiz herhangi bir yenidoğandan farkı olmayacak şekilde sağlıklı olarak taburcu edildi."

        Uzm. Dr. Muhammed Hocaoğlu da doğumun ardından bebekte bağırsak perforasyonunun tespit edilmesi üzerine zaman kaybetmeden iletişime geçtikleri cerrahi ekibiyle süreci yönettiklerini belirtti. Hocaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Hasta gece saatlerinde doğdu ve aynı gece müdahale süreci başlatıldı. Bu tür hastalarda en kritik aşama beslenmenin kademeli ve kontrollü şekilde ilerletilmesidir. Birinci ayın sonunda kolostomisini kapattık. İkinci ayda yeterli kilo artışı sağlandı ve yaklaşık 1000 gram alarak, sağlıklı şekilde taburcu edildi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

