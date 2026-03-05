Mardin Valisi Akkoyun Nusaybin'de iftar programına katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde iftar programına katıldı.



Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, barışma, yakınlaşma ve kardeşlik ayı olduğunu söyledi.





Ramazan ayı boyunca il genelinde vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini belirten Akkoyun, şunları kaydetti:





"Her günü fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi artırmak amacıyla iftar sofralarında kıymetli hemşerilerimizle buluşuyoruz. Tüm ilçelerimizde bu güzel birlikteliği sağlamaya devam edeceğiz. Mardin, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Kentte yüzyıllardır farklı inançlardan ve farklı etnik yapılardan insanlar bir arada yaşamış, komşuluk yapmış, yan yana esnaflık yapmıştır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örnekleri bu topraklarda sergilenmiştir. Bu mübarek ayı vesile kılarak kardeşliğimizi daha da güçlendireceğimize inanıyorum."



Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır da iftar programının birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu belirtti.





Program, duanın ardından sona erdi.



Programa, şehit ve gazi yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.



