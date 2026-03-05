Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 10:35
        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.


        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DY 2032 plakalı otomobil, Mazıdağı-Derik kara yolunun 1. kilometresinde devrildi.

        Kazada, araçtaki Ramazan G. (30), Ramazan A. (19), Musa A. (18) ve Emanet Ö. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

