Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DY 2032 plakalı otomobil, Mazıdağı-Derik kara yolunun 1. kilometresinde devrildi. Kazada, araçtaki Ramazan G. (30), Ramazan A. (19), Musa A. (18) ve Emanet Ö. (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.