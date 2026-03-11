Mardin'de devrilen zırhlı polis aracındaki 3 polis yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen zırhlı polis aracındaki 3 polis memuru yaralandı. Artuklu-Nusaybin kara yolu Kotek Mahallesi mevkisinde zırhlı polis aracı devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan 3 polis memuru Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

