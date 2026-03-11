Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de devrilen zırhlı polis aracındaki 3 polis yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen zırhlı polis aracındaki 3 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Artuklu-Nusaybin kara yolu Kotek Mahallesi mevkisinde zırhlı polis aracı devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan 3 polis memuru Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların, sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

