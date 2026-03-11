Mardin'de 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
