Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Mardin'de 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"

        Benzer Haberler

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu Beyazsu İsale Hattı'nda yürütülen çalışmala...
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu Beyazsu İsale Hattı'nda yürütülen çalışmala...
        İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı
        İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı