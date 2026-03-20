        Mardin'de dere yatağına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Savur ilçesinde dere yatağına düşen 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Kırsal Çınarönü Mahallesi'nde Medine Y. hayvan otlattığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Savur Prof. Dr. Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.​​​​






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

