Mardin'de dere yatağına düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Savur ilçesinde dere yatağına düşen 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kırsal Çınarönü Mahallesi'nde Medine Y. hayvan otlattığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Savur Prof. Dr. Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.​​​​

