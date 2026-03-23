Mardin'de kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla öldüren ağabey tutuklandı. Kırsal Derecik Mahallesi'nde kardeşi Ergin K'yi (33) silahla öldüren Erol K'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Erol K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Olay Kırsal Derecik Mahallesi'nde önceki gün, Erol K. ile kardeşi Ergin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Erol K, kardeşini silahla ateş açarak yaralamıştı. Ergin K. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, şüpheli Erol K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

