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Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz

DHA

Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de refüj ve parklara fidan dikti. 
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde, hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mardin'in cadde ve sokakları, boş kaldı. Tedbirler kapsamında kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli ise kent genelinde refüj ve parklarda fidan dikimi yaptı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-23 13:32:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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