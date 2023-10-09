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        Mardin merkezli terör operasyonunda 7 gözaltı

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki ilde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:44 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:44
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        Mardin merkezli terör operasyonu
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        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne finans sağlayan, yardım ve yataklık eden ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, şüphelilerin Artuklu, Nusaybin ve Mazıdağı ilçeleri ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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