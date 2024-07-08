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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı haziran ayında 69 bin 286 yolcuya hizmet verdi - İş-Yaşam Haberleri

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı haziran ayında 69 bin 286 yolcuya hizmet verdi

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 68 bin 801, dış hat yolcu trafiği ise 485 olmak üzere toplamda 69 bin 286 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:54 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:54
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        Haziran'da 69 bin 286 yolcu
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 69 bin 286 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 68 bin 801, dış hat yolcu trafiği ise 485 olmak üzere toplamda 69 bin 286 oldu.

        Haziran ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 404, dış hatlarda 4 olmak üzere 408 olarak kayıtlara geçti.

        Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de haziran ayında toplam 714 ton oldu.

        Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise yolcu trafiği 390 bin 481, uçak trafiği 2 bin 422, yük trafiği ise 3 bin 604 ton olarak gerçekleşti.

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        #Aziz Sancar Havalimanı
        #mardin
        #haberler
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