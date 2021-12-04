Mardin Valiliği'nden iddialara ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

AA

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Emekli hakime polis şiddeti iddiası" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Savur İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polislerin 1 Aralık'ta Dilbe Mahallesi'nde bulunan menfezlerde el yapımı patlayıcı ve bomba araması yaptıkları esnada bir kişinin yanlarına gelerek "Beni neden takip ediyorsunuz" dediği belirtilen açıklamada, "Açık kimlik bilgileri sorulduğunda kimlik ibraz etmemesi ve personele direnmesi üzerine şahsa kelepçe takılarak, Savur İlçe Emniyet Amirliğine götürülmüştür. Şahsın kimliği burada yapılan araştırmada tespit edilmiştir." denildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada bahse konu olayla ilgili personeller hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.