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Haberler Yaşam Seyahat Mardin’de Gezilecek Yerler: Mardin Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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Mardin’de gezilecek yerler: Mardin mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en turistik şehirlerinden biri olan Mardin, 12.000 yıllık köklü tarihi ile çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Çok çeşitli din ve çeşitli milletten insanlara ev sahipliği yapan Mardin'in bu çok kültürlü bir yapısı bulunmaktadır. Mardin dendiğinde ilk akla gelen yer ise Midyat'tır. Midyat dizilere ve filmlere ev sahipliği yapan harika bir yerdir. Bölgenin ünlenmesinde bu film ve dizlerin etkisi de büyüktür.

Mardin’de Gezilecek Yerler: Mardin Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en turistik şehirlerinden biri olan Mardin, 12.000 yıllık köklü bir tarihe sahiptir. Şehir, zengin kültürel ve tarihi mirası, etnik ve dini çeşitliliği, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Mardin'in en önemli turistik yerlerinden biri, tarihi Midyat bölgesidir. Midyat, eski taş evleri, dar sokakları, geleneksel dokumacılığı ve takı işçiliği ile ünlüdür. Diğer turistik yerler arasında Mardin Kalesi, Dara Antik Kenti, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Sabancı Kent Müzesi ve Hasankeyf yer almaktadır. Şehirde aynı zamanda çok sayıda film ve dizi çekilmiş bu da Mardin’in bilinirliğini ciddi şekilde artırmıştır. Hazırladığımız Mardin gezilecek yerler listesi ile şehri biraz daha yakından tanıyalım.

Midyat

Tarihi M.Ö 2000’li yıllara sahip olan Midyat çok büyük bir kültürel mirasa sahiptir. Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini taşır Midyat, bu nedenle, Midyat'ta birçok tarihi yapı ve eser bulunmaktadır. Bunlar arasında Mor Gabriel Manastırı, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Cizre Ulu Camii ve Midyat Evleri gibi yerler öne çıkmaktadır. Mardin günübirlik gezilecek yerler listeniz ile bu noktaları ziyaret edebilirsiniz. Midyat'ın ekonomisi tarım, hayvancılık, el sanatları ve turizme dayanmaktadır. Midyat, el dokuma halıları, gümüş işlemeli takıları, bakır işlemeli ürünleri ve taş işçiliği ile ünlüdür. Ayrıca, Midyat'ta yer alan tarihi yapılar ve doğal güzellikler de turizm açısından önemlidir.

Mor Gabriel Manastırı

Mardin’in sembolik değerlerinden biri olan Mor Gabriel Manastırı, 397 yılında inşa edilmiştir. Manastır, dini bir merkez olmanın yanı sıra bir eğitim merkezi ve kültürel bir simge olarak da önem taşımaktadır. Süryani kültürünün ve tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Manastırda birçok tarihi eser, el yazması ve sanat eseri bulunmaktadır. Mor Gabriel Manastırı aynı zamanda Mardin’de sevgiliyle gezilecek yerler listelerinde de kendisine yer bulmaktadır. Süryani Ortodoks Kilisesi’nin en önemli dini merkezlerinden biri olan bu tarihi manastır, yabancı turistlerin de oldukça ilgisini çekmektedir.

Zinciriye Medresesi

Tarihi Mardin mimari yapı özelliklerini taşıyan Zinciriye, İsa Medresesi olarak da bilinmektedir. Mardin’de ilkbaharda gezilecek yerlerden olan medrese iki adet avluya sahiptir. Girişinde yer alan taş işlemeleri ve kubbeleri gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmekte. İhtişamlı yapısı, küçük camisi ve konumu sebebiyle Artuklu’un tercih edilen gezi rotalarından biri.

Deyrulzafaran Manastırı

Mardin’in taş yapılarından olan Deyrulzafaran Manastırı, Mardin Süryanilerinin önemli mabetlerinden biridir. Deyrulzafaran Manastırı yapıldığı ilk günden beri mozaiklerini koruyor. Yapının içerisindeki kiliseler ve manastırı her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etmekte. Mardin’in zengin kültürel yapısının yansıması olan manastır UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne de adını yazdırmıştır.

Mardin Kalesi

Mardin Merkez’de yer alan ve şehre gelenleri selamlayan Mardin Kalesi’nin diğer adı “Kartal Yuvası’dır.” Mardin’de gezilecek yerler doğa listenizde ilk sıraya alabileceğiniz kale birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Mardin’in içerisindeki gelişmiş etnik yapı ve hoşgörü politikasının izlerini taşıyan yapı bölgenin önemli simgelerinden biridir.

Midyat Evleri

Güneydoğu’nun özellikle taş evleri ve dar sokaklarıyla ilgi çeken şehri Mardin önemli bir kültür turizmi merkezidir. Şehrin en çok bilinen ilçelerinden biri olan Midyat evleri sırt sırta yapıda sıralanıyorlar. Mardin’de yazın gezilecek yerlerinden olan Midyat Evleri, damları, işlemeli yapıları ve geleneksel mimarisiyle gelen ziyaretçilerini büyülüyor. Tepeye sırt sırta uzanan bu taş evlerin arasında çeşitli ibadet yerleri de bulunuyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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