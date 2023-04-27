Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Seyahat Muğla'da Gezilecek Yerler: Muğla Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
ABONE OL

Muğla'da gezilecek yerler: Muğla mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nin tam ortasında yer alan Muğla, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Enfes koyları, harika kumsalları ve çok sayıda tarihi eseri ile tam bir turizm cenneti olan Muğla, yılın her mevsiminde ziyaret edilmektedir. Yaz ayları ise şehrin en kalabalık olduğu mevsimdir.

Muğla'da Gezilecek Yerler: Muğla Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
HABERTURK.COM

Ege ile Akdeniz’in kesişim noktalarından birinde yer alan Muğla özellikle yaz tatillerinin vazgeçilmez şehirlerinden biridir. Fethiye, Dalaman, Marmaris, Datça gibi tatil kasabaları her sene yüzlerce yerli ve yabancı turistin odak noktası konumunda. Birçok Ege şehrinde olduğu gibi Muğla’nın da bereketli ve sulak toprakları birçok uygarlığın yaşam alanı olmuştur. Kendine özgü kültürel yapıları ve turizm odaklı kasabalarıyla Muğla tekrar tekrar ziyaret edebileceğiniz şehirlerden biri.

İşte Muğla’da gezilecek yerler:

Fethiye

Muğla’nın ilçelerinden biri olan Fethiye’de hem birçok yer gezebilir hem de tertemiz doğasının tadını çıkarabilirsiniz. Antik kalıntıları, turistik yerleri her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz küçük ama renkli merkeziyle Fethiye Muğla’da günübirlik gezilecek yerlerden biri olabilir. Fethiye gezinize Kelebekler Vadisi ile başlayabilirsiniz. Hem denize girebileceğiniz hem tekne turlarıyla gezebileceğiniz bu yerin doğası da sizi cezbedecek. Eğer antik kalıntıların arasında gezmek istiyorsanız Fethiye’de bulunan Tlos Antik Kenti’ni ve Fethiye Kral Mezarları’nı ziyaret edebilirsiniz. Gün sonunda Fethiye Merkez’de zaman geçirebilir ve Fethiye2nin özel lezzetlerini deneyebilirsiniz.

Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Merkezi

Bodrum’un sembollerinden biri olan Bodrum Kalesi masmavi denizi ve arkasına aldığı dağıyla güçlü bir manzaraya sahip. Kalenin içerisinde dünyanın en eski batıklarından biri olan “Uluburun Batığı’ndan” çıkarılan kalıntılar Sualtı Arkeoloji Merkezi’nde sergileniyor. Hem tarihi yolculuk yapıp hem de manzarasını izleyebileceğiniz bu yer Muğla’da gezilecek yerler listeniz için ideal.

Köyceğiz Yuvarlakçay

Muğla’da ilkbaharda gezilecek yerlerden olan Yuvarlakçay, yuvarlanarak aktığı için bu ismi almıştır. Hem fotoğraf çekilebileceğiniz hem de dinlenebileceğiniz salıncaklarıyla Yuvarlakçay ziyaretçilerini ağırlıyor. Çevresinde doğayla iç içe zaman geçirebileceğiniz kafelerde bulunuyor. Köyceğiz’in gözbebeklerinden biri olan Yuvarlakçay’a şehrin her yerinden kolay ulaşım da sağlanabiliyor.

Bodrum Antik Tiyatrosu

Yıllarca pek çok uygarlığın şenlik ve tiyatro gibi etkinliklerine ev sahipliği yapan antik yapı restore edilerek günümüz şartlarında kullanılabilir hale getirilmiştir. Karia Kralı Mousolos tarafından yaptırılan antik tiyatro yaz akşamlarında da Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerin antik yapı içerisinde konser dinlemelerine uygun. Bodrum’a gelerek yaz akşamlarınızı farklı bir deneyimle taçlandırmak istiyorsanız buraya uğramalısınız.

Marmaris Kalesi

Muğla’daki kale formundaki yapılardan biri de Marmaris’te yer alıyor. Osmanlı Dönemi’nde tekrardan inşa ettirilen kale, çeşitli restorasyonların ardından ziyarete açılmıştır. Marmaris Kalesi gezinizde aynı zamanda içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesine de bakabilirsiniz. Tarihi yapı kadar müzenin içerisinde tarihi arkeolojik ve etnografik eserlerle dolu. Birçok uygarlıktan eserlerin bir arada sergilendiği müze de deniz manzarasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Ölüdeniz

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Ölüdeniz, dünyanın en güzel sahillerinden birine sahiptir. Sakin denizi ve tertemiz kumsallarıyla Muğla’da yazın gezilecek yerlerden biri de burasıdır. Aynı zamanda tekne turlarıyla da Ölüdeniz çevresinde zaman geçirebilir deniz kum güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Sadece denize girmek istemeyip tatilinizi farklı aktivitelerle doldurmak istiyorsanız Ölüdeniz’de su altı dalışı ve yamaç paraşütü gibi ekstrem sporları yapabilirsiniz.

Saklıkent Milli Parkı

Tatilini Fethiye’de geçirecekler için bir diğer rotada Saklıkent Milli Parkı’dır. Muğla’da gezilecek yerler doğa içinde uygun olan Saklıkent kanyonu ve yürüyüş parkurlarıyla tabiatın tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda tahta köprüler üzerinde gezebileceğiniz Saklıkent’te turlara katılarak daha da keyifli yürüyüş rotası geçirebilirsiniz. Milli parkın içerisinde piknik yapabileceğiniz alanlarda bulunuyor. Sevdiklerinizle yaz aylarında hafta sonu kaçamakları için ideal bir yer.

Dalaman Çayı

Muğla’nın Akdeniz’e bağlı çaylarından biri Dalaman’dır. Muğla’da ilkbaharda gezilecek yerlerden olan Dalaman Çayı, rafting tutkunları için bire birdir. Tatilinizi daha keyifli hale getirebileceğiniz bu yer doğasıyla da çok hoşunuza gidecek. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bu yer hem doğasıyla hem de rafting parkurlarına elverişli yapısıyla tatil listenize ekleyebileceğiniz rotalardan.

Can Yücel Evi

Muğla’da sevgiliyle gezilecek renkli sokaklarından geçilecek en güzel yerlerden biri Datça’dır. Datça’nın renkli çiçeklerle bezenmiş, otantik kafelerle donatılmış sokaklarında gezerek Can Yücel Evi’ne ulaşabilirsiniz. Muğla’nın en tanınan şairlerinden olan Can Yücel’in hatırası burada yaşatılmaktadır. Datça sokaklarında hem romantik hem de keyifli bir gezi deneyimi elde edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor
YAŞAM TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında ...
Evine götürüp aşkını ilan ettiği bankı, belediye geri istedi
YAŞAM 'Aşk acısı' diyerek bank çaldı... Belediyeden çağrı!
Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası Iğdır'da kuş halkalaması başladı
YAŞAM Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası!
Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek
YAŞAM Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek
8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı
YAŞAM 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı
Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu
YAŞAM Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu
Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı
YAŞAM Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların ...
Uzmanlar onayladı! Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken 9 aile kuralı!
YAŞAM Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken uzman onaylı 9 ...
Sizin tercihiniz hangisi olurdu? İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
YAŞAM İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
Geçmişte olan ancak günümüzde geçerliliğini kaybeden, 'Bu da yapılır mı?' diyeceğiniz 10 garip meslek!
YAŞAM Geçmişte olup artık var olmayan 10 garip meslek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.