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Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde yer alan Afyon 2005 yılından itibaren Afyonkarahisar olarak anılmaya başlamıştır. Hititlerden günümüze kadar yerleşim yeri olarak kullanılan Afyonkarahisar, birçok tarihi yapıları, antik kentleri, çarşısı ve şehrin merkezinde yer alan kalesiyle her sene yüzlerce turisti ağırlamaktadır. Şehre özellikle tren yolculuğuyla gelen ziyaretçiler Afyonkarahisar’da kültürel izleri ve doğal mekanları gezmekten keyif alıyorlar. Aynı zamanda her sene şehirde düzenlenen festivaller sayesinde Afyonkarahisar’a birçok genç turist geliyor.

İşte Afyonkarahisar Gezilecek Yerler rotanız:

Afyonkarahisar Kalesi

Şehrin merkezinde yüksekçe kayaların üzerine inşa edilmiş olan kale Afyon’a ayak basar basmaz ihtişamıyla selamlar ziyaretçilerini. Eğer Afyonkarahisar’da günübirlik gezilecek yerler arıyorsanız da ilk durağınız burası olmalı. Hem şehrin engin manzarasını doya doya izleyebileceğiniz hem de her dönemden kültürel ve mimari izlerini de yakından görebileceğiniz bir kale burası. Oldukça yüksek kayaların üzerinde yer alan kalede Frigyalılardan, Selçuklulardan ve tabii ki uzun bir süre hakimiyet süren Osmanlılardan kalma yapıla, sarnıçlar ve tapınma yerleri bulunmakta.

Afyon Tarihi Bedesten Çarşı

Şehrin merkezindeki gezinize Afyonkarahisar Kalesi’nden sonra uğrayabileceğiniz ve küçük dükkânlarıyla da hoşunuza gidecek Bedesten Çarşı ile devam edebilirsiniz. Osmanlı kültürel yapısını günümüzde de koruyan kapalı bedesten de züccaciye malzemelerinin yanı sıra el işçiliği örme eşyalar ve bölgenin özel nakış modellerini yansıtan süsler satılmaktadır. Afyonkarahisar’daki geleneklerine düşkün gelinlerin ilk alışverişlerini yaptığı bu yerde etnik düğün eşyaları ve kıyafetleri de satılmaktadır. Aynı zamanda bedestenin taş mimari yapısı da hoşunuza gidecek.

İscehisar Peri Bacaları

Afyonkarahisar’ın Kapadokya’sı diyebileceğimiz bu yerde birçok şapkalı ve şapkasız peri bacası bulunuyor. Adını bulunduğu ilçeden alan İscehisar Peri Bacalarını gezinizde kendinizi açık hava müzesinde hissedeceksiniz. Afyonkarahisar’ın Bayat ve İhsaniye ilçelerinde de birçok peri bacası görebilirsiniz. Çeşitli jeolojik arazilerde gerçekleşen aşınmalar sonucu oluşan peri bacaları Seydiler Kabası’nda yani kolay ulaşım sağlanabilecek bir konumda yer alıyor.

Yedikapılar Manastırı

Manastır, Afyokarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yer almaktadır. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen ve taşlara oyularak yapılmış Yedikapılar Manastırı uzunca bir süre ibadet yeri olarak kullanılmıştır. Kaya yerleşim yerleri olarak görebileceğiniz oyulma yapılar yerin biraz altına doğru inmektedir. Afyonkarahisar geziniz de tarihi ve farklı yapılar görmek istiyorsanız Yedikapılar Manastırına gelebilirsiniz.

Frig Vadisi

Afyonkarahisar’da gezilecek yerler doğa keşif rotanız için bire bir olan Frig Vadisi, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya’nın kesiştiği noktada kurulu bir yerdir. Friglere ait olan bu vadi de bölgenin jeolojik yapısı sebebiyle oyulabilir kayaçar bulunmaktadır. Bunlardan yararlanarak kendilerine barınaklar ve tapınma yerleri yapan Friglerin birçok tarihi ve kültürel izlerine buradan ulaşılmaktadır. Afyonkarahisar’daki gezinizde bölgenin İlk Çağ uygarlıklarından günümüze ulaşmış yapılarını görebilir aynı zamanda da kısa bir tarihi yolculuk yapabilirsiniz.

Başkomutan Tarihi Milli Parkı

Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya il sınırlarının dahilinde genişçe bir alanı kapsayan park, Afyonkarahisar’da sevgiliyle gezilecek yerlerden biri. Ziyaretçilerinin uzun süre vakit geçirdiği bu parkta şehitlikler, müze ve anıt yapılar bir arada yer alıyor. Parkın ziyaretçiler tarafından en çok ziyaret edilen bölümü Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin bulunduğu yerdir. Şehre yüksekçe bir tepeden bakan park manzarasıyla da ziyaretçilerinin hoşuna gitmekte.

Kırkgöz Köprüsü

Bizans Dönemi’nde inşa ettirilen Kırkgöz Köprüsü, Afyonkarahisar’ın kışın gezilecek yerlerinden biridir. Adını aldığı üzere ilk zamanlar kırk gözü bulunan köprü, Bolvadin ilçesinde yer alan Akarçay Nehri üzerine kurulmuştur. Bölgedeki ulaşımı olumlu yönde etkileyen köprü Bizans’tan sonraki dönemlerde de aktif olarak kullanılmıştır. Hatta Mimar Sinan tarafından köprünün çevresine kitabe ve namazgahta ilave edilmiştir. Tarihi değeri yüksek olan bu köprüye zamanla ilaveler eklenmiş ve günümüzde 57 adet göze ulaşmıştır.

Kocayayla-Tokalı Kanyonu

Afyon’da tabiat parkı olarak görülen ve doğal zenginlikleri keşfedilmemiş mağaralarıyla ünlü bölgede yer alan Tokalı Kanyonu tekrar tekrar gelmek isteyeceğiniz bir yer. Afyonkarahisar’da yazın gezilecek yerlerden biri olan kanyonun uzunluğu yaklaşık 20 kilometredir. Yer yer daralan ve uzunluğuyla ilgi çeken kanyonun arasından çay da akmaktadır. Doğa severler ve maceracıların özellikle yaz aylarında gelip hem kamp hem trekking gibi doğal aktiviteler yaptığı bu yer cıvıl cıvıl kuşları ve sakinliğiyle de hoşunuza gidecek.

Antik Kentler ve Yapılar

Afyonkarahisar’da ilkbaharda gezilecek yerler arıyorsanız ama daha çok tarihi yerleri ve yapıları görmek istiyorsanız şehrin birçok antik kenti ve yapısı bulunuyor. Şehrin birçok ilçesinde bulunan bu yerlerden bazıları: Dinar ilçesinde yer alan Apameia Antik Kenti, Frigya’nın başkenti olarak bilinen Synnada Antik Kenti ve İscehisar ilçesinde yer alan Docimeium antik kentidir. Bunların yanı sıra tüf kayalara oyularak yapılmış olan farklı tarihi kalıntılardan Ayazini Kaya Kilisesi’ni de görebilirsiniz.

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