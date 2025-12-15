Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mardin’de mısır kurutma silosu çöktü: 1 ölü

        Mardin’de mısır kurutma silosu çöktü: 1 ölü

        Mardin'in Derik ilçesinde çöken mısır kurutma silosunun altında kalan Gökhan Savucu (27), hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 23:40 Güncelleme: 15.12.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır kurutma silosu çöktü: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesi kırsal Çataltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        Mahalledeki özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte Gökhan Savucu, demir yığınları altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kontrolünde, enkazın altından çıkarılan Savucu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savucu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #mardin
        #mardin haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları