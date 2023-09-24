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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Mariinsky Orkestrası Şef Valery Gergiev yönetiminde Türkiye’ye gelecek

        Mariinsky Orkestrası Şef Valery Gergiev yönetiminde Türkiye’ye gelecek

        240 yıllık köklü tarihi ile dünyanın en önde gelen sanat kurumlarından biri olan, Mariinsky Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak 8 - 11 Ekim arasında Türkiye'de olacak  

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        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:53
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        Türkiye'ye gelecek
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        Binlerce kişiden oluşan dev sanatçı kadrosuyla dünyanın en büyük opera ve bale oluşumlarından biri olan Mariinsky Theatre’ın ödüllü orkestrası, 8 Ekim’de Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu, 10 Ekim’de CSO Ada Ankara ve 11 Ekim’de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek.

        ŞEF VALERY GERGIEV YÖNETİMİNDE HER ŞEHİRDE FARKLI PROGRAM

        Türkiye turnesi boyunca Orkestrayı, uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük orkestraları ve opera evlerinin müzik direktörlüğünü üstlenmiş olan Mariinsky Tiyatrosu’nun Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni duayen şef Valery Gergiev yönetecek. Her sezon gerçekleştirdiği 200’den fazla konser ile dünyaca ünlü şefler arasında rekor kıran Valery Gergiev ile birlikte zengin opera ve bale repertuvarına geniş bir senfonik yelpaze ekleyen topluluk, Aspendos Antik Tiyatrosu konserinde müzik tarihinin en popüler başyapıtlarından oluşan özel bir repertuvarıyla sahne alacak.

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        İKİ TARİHİ ORKESTRAYLA İLK KEZ ANKARA'DA AYNI SAHNEDE

        Royal Opera House, La Scala, Metropolitan Opera gibi dünyanın önde gelen sanat kurumlarıyla iş birlikleri yapan Mariinsky, Türkiye turnesinin Ankara ayağında ise, 20'üncü sanat yılını kutlamaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. 10 Ekim’de dünyada hatırı sayılır konser salonlarından biri olan CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek konserde, iki tarihi orkestra beraber çalarak Dmitri Shostakovich’in 75 dakikalık 7. Senfonisi “Leningrad” ile muhteşem bir müzik şölenine imza atacak.

        İSTANBUL AKM'DE ANLAMLI KONSER

        Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek İstanbul konseri ise orkestranın şefi Valery Gergiev’in özel isteği üzerine 6 Şubat’ta yaşadığımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına ithaf edilecek.

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        #Mariinsky Orkestrası
        #Valery Gergiev
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