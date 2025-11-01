Mario Lemina: Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendi bireysel performansıma bakmadığını belirten Lemina, "Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı. Eğer iyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı" ifadelerini kullandı.

"BU AKŞAM TEK SEVİNEMEDİĞİM ŞEY BERABERE KALMAMIZ"

Trabzonspor karşısında stoper mevkiinde oynamasına özel olarak hazırlanmadığına değinen Gabonlu futbolcu, "Kendi gücümü ve ikili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yaptık ve o şekilde sahaya çıktık. Burada bu akşam tek sevinemediğim şey berabere kalmamız" dedi. Geçen seneden beri sakatlık yaşamadığını vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, "Sakatlanmamdan korkuyorsunuz herhalde. Geçen seneden beri sakatlanmadım. Sakatlansam bile benim yerime geçecek çok iyi oyuncularımız var" şeklinde konuştu.

"BEN GELMEDEN ÖNCE DE DEFANSIMIZ İYİYDİ"

Defansif anlamda takım olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Lemina, "Ben gelmeden önce de defansımız iyiydi ve iyi bir şekilde devam ediyorlardı. Gol yemiyoruz ve devamında da gol atıyoruz, takım yeniyor. Defansif bir katkı bu noktada var" açıklamasını yaptı.