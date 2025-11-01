Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina: Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina: Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı

        Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Trabzonspor maçının ardından, "Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 23:32 Güncelleme: 01.11.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN NE YAPTIĞI"

        Kendi bireysel performansıma bakmadığını belirten Lemina, "Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı. Eğer iyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı" ifadelerini kullandı.

        "BU AKŞAM TEK SEVİNEMEDİĞİM ŞEY BERABERE KALMAMIZ"

        Trabzonspor karşısında stoper mevkiinde oynamasına özel olarak hazırlanmadığına değinen Gabonlu futbolcu, "Kendi gücümü ve ikili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yaptık ve o şekilde sahaya çıktık. Burada bu akşam tek sevinemediğim şey berabere kalmamız" dedi. Geçen seneden beri sakatlık yaşamadığını vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, "Sakatlanmamdan korkuyorsunuz herhalde. Geçen seneden beri sakatlanmadım. Sakatlansam bile benim yerime geçecek çok iyi oyuncularımız var" şeklinde konuştu.

        "BEN GELMEDEN ÖNCE DE DEFANSIMIZ İYİYDİ"

        Defansif anlamda takım olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Lemina, "Ben gelmeden önce de defansımız iyiydi ve iyi bir şekilde devam ediyorlardı. Gol yemiyoruz ve devamında da gol atıyoruz, takım yeniyor. Defansif bir katkı bu noktada var" açıklamasını yaptı.

        "ŞU ANDA İYİ BİR TAKIM KURDUK VE İYİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

        Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçına odaklandıklarını dile getiren Mario Lemina, "Şu anda iyi bir takım kurduk ve iyi bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız ve sonrasını düşüneceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak