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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina: Sahada tutkumuzu gösteriyoruz - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina: Sahada tutkumuzu gösteriyoruz

        Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, 4-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Sahada tutkumuzu gösteriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 22:52
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        "Sahada tutkumuzu gösteriyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, galibiyeti değerlendirdi.

        TORREİRA'YA ÖVGÜ

        Lucas Torreira'nın son haftalarda daha fazla gol atmasına değinen Lemina, "Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun, hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        "SAHADA TUTKUMUZU GÖSTERİYORUZ"

        Takımın Sivasspor karşısında iyi oynadığını dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da şansları bizden yana gösteriyor. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        "İYİ BİR İŞ ÇIKARTTIK"

        Gabonlu orta saha oyuncusu, takıma transfer olmasından sonra savunmada iyi bir denge bulduklarını belirterek, "Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Fernando Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum da hücum hattına yarıyor. Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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