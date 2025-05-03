Mario Lemina: Sahada tutkumuzu gösteriyoruz

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, galibiyeti değerlendirdi.

TORREİRA'YA ÖVGÜ Lucas Torreira'nın son haftalarda daha fazla gol atmasına değinen Lemina, "Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun, hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"SAHADA TUTKUMUZU GÖSTERİYORUZ" Takımın Sivasspor karşısında iyi oynadığını dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da şansları bizden yana gösteriyor. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.