Mark Cavendish yine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dönecek
Bisikletin aktif spora devam eden efsanelerinden Mark Cavendish'in sakatlığı nedeniyle antrenman ve yarış takvimi yenilendi. Büyük Britanyalı sporcunun takımı Astana Qazaqstan, internet sayfasından yaptığı açıklamada Cavendish'in dönüşünün Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile olacağını bildirdi
Astana Qazaqstan takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Mark Cavendish’in sakatlığı sonrası koşacağı ilk yarışın Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu olacağı açıklandı.
Astana Qazaqstan’ın internet sitesinden yapılan açıklamada Cavendish’in antrenman kampından sonra 21-28 Nisan tarihlerindeki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılacağı bildirildi.
CAVENDISH İÇİN TÜRKİYE’NİN YERİ ÖZEL
Türkiye, efsane bisikletçi için özel bir yere sahip. Geçmiş yıllardaki yarışlarda topraklarımızda pedallayan Cavendish, daha önce de sakatlığı sonrası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dönmüştü.
2021’deki dönüşünü de Türkiye’de yapan Cavendish, aynı sezon Fransa Bisiklet Turu’na katılarak 4 etap kazanmıştı.
Cavendish böylece 34 Fransa Bisiklet Turu etap galibiyetine ulaşmış ve zirvenin Eddy Merckx ile ortağı olmuştu. Cavendish’in bu seneki büyük hedefi bu rekorun tek sahibi olmak.