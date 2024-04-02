Mark Cavendish yine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dönecek - Diğer Haberleri

Mark Cavendish yine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dönecek - Diğer Haberleri

Mark Cavendish yine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dönecek Bisikletin aktif spora devam eden efsanelerinden Mark Cavendish'in sakatlığı nedeniyle antrenman ve yarış takvimi yenilendi. Büyük Britanyalı sporcunun takımı Astana Qazaqstan, internet sayfasından yaptığı açıklamada Cavendish'in dönüşünün Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile olacağını bildirdi

Habertürk Giriş: 02.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:52 facebook

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