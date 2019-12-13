20’nci yılında ana eksende İstanbul temasının yer aldığı MARKA Konferansı, alanlarında lider 70’e yakın yerli ve yabancı konuşmacıyla ve Türkiye’nin en güçlü STK’larından TÜSİAD, İKSV, WWF-Türkiye liderliğinde başlattığı projelerle herkesi İstanbul’u sahiplenmeye davet edecek.

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı, MARKA Konferanslarının kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, “İş dünyasının en güçlü platformlarından biri olan MARKA Konferansı’nın 20’nci yılında çok değerli ve anlamlı bir çıktı yaratma sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden, var olduğu günden beri İstanbul’dan ilham alan; cesur, kozmopolit, dinamik, renkli, yenilikçi, farklı görüş ve inançları kucaklayan karakteriyle İstanbul’a çok benzeyen MARKA Konferansı, bu yıl İstanbul markası için bir sıçrama tahtası olmayı hedefliyor. MARKA Konferansı’nın gücünü kullanarak İstanbul markasının geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte düşünmeye ve akıl üretmeye kararlıyız” dedi.

20’nci yılında İstanbul markasını daha da güçlendirip, geleceğe hazırlama sorumluluğuna ve seferberliğine liderlik edecek olan MARKA platformu, dünyanın en özel, en eşsiz, tarihsel değeri en yüksek noktalarından biri olan İstanbul’un müthiş bir potansiyel barındırdığına dikkat çekerek, bu potansiyelin anlaşılması ve etki alanının genişlemesi için gündeme oturacak önemli başlıklarla farkındalık yaratacak.

YILDIZ İSİMLER KONUŞACAK

20 yıldır moderatörlüğünü marka dehası BJ Cunningham'ın yaptığı MARKA Konferansı’nda bu yıl; MoMA’nın efsane direktörü Glenn D. Lowry, moda dünyasının en saygın isimlerinden Sir Paul Smith, Pakistanlı aktivist yazar Fatima Bhutto, Fas asıllı Fransız caz şarkıcı Hindi Zahra, Yunan asıllı ünlü modacı Mary Katrantzou, Osmanlı’nın son kuşağı, yazar Kenize Mourad, Türkiye’nin en önemli çağdaş sanatçılarından Halil Altındere, yazar ve duayen Zülfü Livaneli, Fransız tasarımcı Ora Ito, Sakıp Sabancı Müzesi’nin müdürü ve Türkiye’nin en önemli sanat tarihçilerinden Nazan Ölçer, ünlü şarkıcı Yalın, Türkiye’nin siyasi ve sosyal ideolojisini en doğru yorumlayan Bekir Ağırdır, vizyoner iş insanı Cem Boyner, modadan sanat yaratan Ayşe ve Ece Ege, kendine has üslubuyla ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye’nin siyasi ve sosyal ideolojisini en doğru yorumlayan Bekir Ağırdır, duayen psikiyatrist Mehmet Sungur, mimar Melkan Gürsel, iş insanı Mehmet Kutman, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Anadolu mutfağına hak ettiği onuru yeniden kazandıran Mehmet Gürs, İstanbul sokaklarından ilham alıp dünya sahnesinde yer edinen Bünyamin Aydın, eğlencenin anayasasını yeniden yazan Sahir Erozan, beyaz yakalı dünyasını ince ve zeki esprileriyle hicveden ünlü stand-up’çı Kaan Sekban, mahalleden dünya sahnesine uzanan hikayesiyle Cem Mirap, İngiliz Moda Konseyi İcra Kurulu Başkanı Caroline Rush, şarkılarla İstanbul’u tanımlayan İskender Paydaş, Türkiye’nin iddialı dijital platformu BluTv’nin girişimcisi Aydın Doğan Yalçındağ, ilişki durumları komedisiyle vazgeçilmezler arasına giren Aynen Aynen dizisinin ekibi Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu gibi konuşmacılar yer alacak. Merakla beklenen MARKA 2019, her yıl olduğu gibi konferans tarihine kadar çok önemli yeni isimler açıklamaya ve büyük sürprizler yapmaya devam edecek.

YALIN'DAN YENİ İSTANBUL ŞARKISI

MARKA Konferansı’nın İstanbul’a adanan 20’nci yılı için pop müziğin önemli isimlerinden Yalın, yepyeni bir İstanbul şarkısına imza attı. Ünlü müzisyenin yeni şarkısı DMC etiketiyle yayına girecek.

MARKA Konferansı’nın 20. yılı için hazırlanan şarkıyla ilgili konuşan Yalın “MARKA Konferansı benim için çok kıymetli. Hele ki konu İstanbul olunca çok daha büyük bir heyecan duydum. Dünyanın en güzel şehri olmanın yanında İstanbul’un önemli bir özelliği var: Buluşturan, kavuşturan bir şehir. İki kıtayı birleştiriyor. Ben de şarkıyı yazarken buradan yola çıktım. Umuyorum aramızdaki bütün ayrılıkları, bütün ayrışmaları da birleştirir” dedi.

İstanbul şarkısının Türkçe-İspanyolca versiyonu da eş zamanlı olarak DMC etiketiyle yayınlanacak. Şarkıyı Yalın’la birlikte seslendirmek üzere birçok ses arasından Solanch de la Rosa seçildi. Latin kültürünü yansıtan Kübalı şarkıcının sesinin İstanbul’un ruhuna ve dinamizmine yatkınlığı seçim aşamasında belirleyici oldu. İspanyolca’nın sound olarak İstanbul şarkısına çok yakışması ve Türk popüler kültürünün hızla yayıldığı Latin Amerika’da yaygın bir dil oluşu ise şarkının Türkçe-İspanyolca versiyonunun ortaya çıkmasında etkili oldu.

İstanbul şarkısının ilk canlı performansı, Yalın tarafından 19 Aralık tarihinde MARKA sahnesinde gerçekleşecek.

İSTANBUL RUHUNA UYGUN DİJİTALLEŞME

MARKA Konferansı, Türkiye’nin en büyük ve en etkili sivil toplum kuruluşu TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası’nın liderliğinde, kentin dijitalleşmesi ve yaratılacak katma değer üzerine “İstanbul ruhuna uygun, İstanbul’un ruhunu kaybetmediği dijitalleşme” teması masaya yatırılacak. TÜSİAD öncülüğünde dünyanın nasıl değiştiği, güç odaklarının nerelerde toplandığı, dijitalleşmenin etkisi tartışılırken kentlerin de günlük, ekonomik yaşamla ilişkilerinin ne olduğu ele alınacak. Dünyanın gittiği yön ve İstanbul’un bu değişimde nerede durduğunun tartışılacağı TÜSİAD oturumunda kent potansiyelinin ne kadar güçlü olduğuna dikkat çekilecek. İstanbul’un muazzam rekabet gücü de MARKA Konferansı’nda öne çıkarılacak.

SANAT ATMOSFERİNDE İSTANBUL NEREYE KONUMLANACAK?

İKSV, MARKA Konferansı’nın 20. yılında bugüne kadar gerçekleşmemiş bir buluşmayla çok anlamlı bir projeye liderlik yapıyor. İstanbul’un kültür sanat alanında onu diğer metropollerden ayıran marka değerlerini ortaya koyup, bu değerleri yükseltecek bir kültür sanat çerçevesi arayışı doğrultusunda İstanbul’u kültür sanat alanında farklılaştırmak, benzersiz bir noktaya taşımak, bu alandaki gücünün sürekliliğini sağlamak için bir çalıştay düzenlenecek. En etkin müzelerin, kültür sanat kurumlarının, sanatçıların ve ilgili paydaşların üst düzey yönetici ve kanaat önderlerinin yer alacağı tarihi çalıştay, 17 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek. Bu çalıştayda “Dünyanın değişen yeni sanat atmosferindeki İstanbul nereye konumlanacak?” sorusuna yanıt arayacak.

PLASTİK AVCILARI YETİŞTİRİLECEK

20’nci yılını İstanbul markasına adayan MARKA Konferansı, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile birlikte İstanbul’un plastik atığını azaltmak ve tüketilen plastiği geri dönüşüme kazandırmak için kapsamlı bir projeye liderlik yapıyor. Plastik Avcıları İstanbul Projesi ilk aşamada pilot bölge seçilen İstanbul Boğazı'nın iki yakası Beşiktaş ve Üsküdar’da başlatılacak. Proje ile her iki ilçede de geri dönüşüm atık ünitelerinin erişilir hale getirilmesi, haritalandırılması ve bu haritaların herkese açık hale getirilmesi hedefleniyor. Pilot bölgelerde yer alan orta ve lise seviyesindeki okullarda çocuklara Plastik Avcıları Eğitimi verilecek ve her bir öğrencinin hem okullarında hem de kendi evlerinde bu ilkeleri uygular hale gelmeleri teşvik edilecek. Proje, ilçelerdeki restoran, otel gibi işletmeler için de çağrı yaparken etkili bir sosyal medya kampanyası da yürütecek. Plastik Avcıları İstanbul Projesi, MARKA Konferansı öncesinde start alacak, MARKA Konferansı 20. yıl etkinliği içinde düzenlenecek bağış gecesiyle ve diğer uygulamalarla etkisini artıracak.

Projenin yol göstericiliğinde sıfır atık hedefiyle gerçekleştirilecek MARKA Konferansı, haftalar öncesinden tüm sponsorlarına da sıfır atık ve geri dönüşüm ilkelerine bağlılık çağrısı yaptı. Proje ile İstanbul için büyük bir sorumluluğa imza atan MARKA Konferansı, sıfır artık hedefini bütüncül bir harekete dönüştürüyor.