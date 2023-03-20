Ayrıca bu stratejinin yanlış bir yönlendirmeye neden olduğunu da kayda almak gerekiyor. Hepimizin, çok kaliteli bir hizmet vermemesine rağmen neden bu kadar pahalı olduğunu anlayamadığımız birçok marka vardır. Görünüşe göre; fiyat her zaman kalitenin bir yansıması değil.

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