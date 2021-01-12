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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler hafta içi kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri

Marketler hafta içi haçta açılıyor, kaça kadar açık? sorusunun cevabı merak ediliyor. Hafta içi akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte en çok merak edilen konu marketlerin kaçta açıldığı oluyor. Yeni korona virüs genelgesine göre marketler ve bakkallar günde sadece 10 saat açık olacak. Peki, marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta çalışma saatleri nedir?

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler hafta içi kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK çalışma saatler

Marketler ve bakkallar bugün (12 Ocak) kaçta açılıyor? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerinin değiştiği biliniyor. Vatandaşlar, marketlerin hafta içi kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bim, A101, ŞOK kaçta açılıyor? İşte A101, ŞOK, BİM, Migros ve marketlerin çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

HAFTA İÇİ YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

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