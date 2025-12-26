PEŞ PEŞE İTİRAZ GELDİ

Marketlerin pazar günü kapanıp kapanmayacağı tartışması perakende sektörünü ikiye böldü.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün’ün 'mutabakat' açıklamasına sektörün önemli temsilcilerinden olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF) itiraz geldi.

TAMPF, bu yönde bir kararları ya da görüş birliklerinin bulunmadığını bildirirken bir itiraz da yönetim Kurulunda Migros Bim CarrefourSA ve A 101 yöneticilerin yer aldığı Gıda Parakendicileri Derneği'nden (GDP) geldi.

Dernek, bu konuda bir görüş birliği bulunmadığını açıklayarak, "Haftada bir gün kapalı kalmak, sadece mağaza istihdamında yüzde 14 seviyesinde bir azalmayı getirecektir" dedi

Gıda Perakendecileri Derneği'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Ülkemizde gıda perakendesinde faaliyet gösteren ulusal zincirlere ait 47 bin satış noktasını ve sektörde istihdam edilen 465 bin çalışanı temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği olarak; bugün çeşitli basın yayın organlarında çıkan sektörün, zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasıyla ilgili anlaşmaya vardıkları haberine dair bu doğrultuda bir görüş birliğimiz olmadığını kamuoyuna önemle arz ederiz.

Üyesi olduğumuz, organize perakendenin %90’ının üzerinde bir temsiliyete sahip Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun da yapmış olduğu açıklama bağlamında, teknik verilerin tamamı göstermektedir ki haftanın bir günü gerçekleşecek bir kapanma hem istihdamda hem kayıtlı ekonomide oldukça büyük ve onarılması güç yaralara neden olacaktır.

Yaklaşık 5 bin satış noktası ile tüm sektörü temsil etmekten uzak olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun, sektörü, ülke ekonomisini ve en önemlisi tüketicileri olumsuz etkileyecek bu konuda, tüm sektör adına açıklama yapmış olmasının son derece yanlış olduğunu ifade etmek isteriz.

Ekonomimizin daha da güçlenmesi gereken bir dönemde, daha çok çalışmak yerine çalışma gününü azaltıcı bir tavsiyede bulunulması ve bunun etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmemesi kabul edilebilir değildir.

Mevcut durumda işletmeler, haftanın 7 günü faaliyet göstermek üzerine kurulu bir sistem yürütmekte, çalışan sayılarını da buna göre ayarlamaktadırlar. Haftanın bir günü kapatma hali, dolayısı ile daha az istihdam ya da küçülme anlamına gelecektir.