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HaberlerGündemMarketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri - Hafta sonu marketler açık m
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Marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri - Hafta sonu marketler açık mı

Koronavirüs önlemleri kapsamında marketlerle ilgili kararlar da alındı. Çalışma saatlerine ilişkin alınan kararlar, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki bu akşam marketler saat kaçta kapanıyor ve hafta sonu hangi saatlerde açık olacak?

Marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri - Hafta sonu marketler açık m

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor? Sorusu hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından merak konusu oldu. İşte 5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK marketlerin çalışma saatleri

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre 4 Aralık Cuma akşamından 7 Aralık Pazartesine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişciler saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

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