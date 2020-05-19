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Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 19 Mayıs Salı bugün marketler açık mı? İşte çalışma saatleri

Marketler saat kaça kadar açık? sorusu koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 15 ilde soruluyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, skoronavirüs kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında bugün marketlerin belirli saatler arasında çalışmasına izin veriliyor. İşte marketlerin çalışma saatleri

sokağa çıkma yasağı

Marketler saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak? Bugün marketler saat kaça kadar açık? soruları 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde olan 15 ilde yaşayan vatandaşların gündeminde. Daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması kalkan illerde uygulanmıyor. Bu nedenle 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma yasağı sadece 15 ilde uygulanıyor. Marketlerin çalışma detayları haberimizde.

MARKETLER AÇIK MI? 16 - 19 MAYIS

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün içerisinde, 16 - 17 Mayıs'ta marketler kapalıydı. Ancak 18 - 19 Mayıs tarihlerinde yani dün ve bugün marketler yarım gün açık. 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmeler ve online platformlar saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği iller şöyle; İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Gaziantep ve Van.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile şehir giriş-çıkışlarında alınacak önlemleri belirledi. Buna göre;

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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