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'SİSMİK OLARAK AKTİF BİR BÖLGE'

Benzer depremin en son 2006 yılında meydana geldiğini söyleyen Doç. Dr. Irmak, "Saat 10.42 sularında meydana gelen deprem, Gemlik Körfezi'nde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı´nın güney kolu üzerinde, Pamukova, Geyve, Mekece İznik'ten devam edip, İznik Gölü'nün güneyinde devam eden ve Gemlik Körfezi'ne giden, güney kolunun batı ucunda meydana gelen 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aslında bölge, normal olarak aktif bir bölge. Sismik olarak aktif bir bölge. Deprem üreten bir bölge. Bölgede en son 24 Ekim 2006'da benzer büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. İlksel sonuçlara göre, Gemlik Körfezi'nde var olan normal faylardan bir tanesinin çalıştığı düşünmekteyiz. Sığ bir deprem olması nedeniyle özellikle kötü zemin üzerindeki binalarda yaşayan insanlar tarafından fazlaca hissedilmiştir ve bunlar da bir korku etkisi yaratmıştır. Ancak bu büyüklükteki bir depremin hasar yapmasını zaten beklemiyoruz" diye konuştu.