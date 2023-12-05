Marmara'nın unutulan fay hattı! "5.1 gibi depremlerin olmasını bekliyoruz" İşte Güney Marmara fay hattının geçtiği bölgeler
Güney Marmara Fay Hattının geçtiği deprem riski olan iller, son dakika deprem haberlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 ve 4.5'lik depreme ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Hasgür ""Bu bölgede daha önce kırılma olmaması nedeniyle Güney Marmara'da beklenen bir depremdir." ifadelerini kullandı. İşte Güney Marmara fay hattının geçtiği iller...
4 Aralık Pazartesi günü Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1'lik deprem İstanbul'da da hissedildi. Zeytinyağı Fayı'nın Gemlik Körfezi kısmında gerçekleşen depremin ardından gözler beklenilen olası Marmara depremine çevrildi. Türkiye'nin kuzeyinden geçen ve yaklaşık 1.500 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Anadolu ile Yalova Çınarcık'tan Esenköy'e gelen Güney Marmara fay hattı gündeme geldi. Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Hasgür: "Bu deprem, Kuzey Anadolu Fayı için bir tehlike oluşturmaz diyemeyiz, haberci depremler olarak izlenmeli. Güney Marmara için beklenen bir depremdi." ifadelerini kullandı. İşte Güney Marmara fay hattı geçen iller ve deprem risk haritaları...
NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik'te meydana gelen ve Marmara'da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.
"ZEYTİNBAĞI FAYI'NIN GEMLİK KÖRFEZİ KISMINDA"
Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından şu açıklamada bulundu:
"Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay Kuzey Anadolu Fay Hatı'nın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir."
"BU KENTİMİZİN YERİ ÇOK TEHLİLKELİDİR"
Bu fay, KAF'ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı.
Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir."
GÜNEY MARMARA İÇİN BEKLENİLEN Bİ DEPREMDİ!
Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 ve 4.5’lik depremler ile ilgili “Güney Marmara için beklediğimiz bir depremdi” diyen Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı (KAF) etkilemez diyemeyiz. Haberci depremler olarak izlemeliyiz” dedi.
GÜNEY MARMARA'DA GERİLİMİ ARTTı: 5.1 GİBİ DEPREMLERİN OLMASINI BEKLİYORUZ
Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem de tüm Marmara bölgesinde hissedildi. Özellikle İstanbul’da hissedilmesi üzerine beklenen büyük İstanbul depremi için de korkuya sebep olan sarsıntılar ile ilgili Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Hasgür, “Bu bölgede daha önce kırılma olmaması nedeniyle Güney Marmara’da beklenen bir depremdir. Kuzey Marmara fay hattı 1999’da kırılmıştı. Ancak Güney Marmara’da bir kırılma olmadı bu süre içinde. Zaten gerilmiş, yükselmiş olan Güney Marmara’da 6 Şubat’taki son depremlerden sonra bölgenin gerilimi arttı. Bu 5.1 büyüklüğündeki depremi beklenen bir deprem olarak nitelendirebiliriz. Ancak bunlar ipucu veren, haberci depremlerdir. Bunun gibi 5.1 gibi depremlerin olmasını bekleyebiliriz. İzlenmesi gerekir” dedi.
"HİÇBİR DEPREM SÜRPRİZ DEĞİL"
Kocaeli Üniversitesi'nden (KOÜ) Doç. Dr. Serkan Irmak, Gemlik Körfezi'nde yaşanan depremlere ilişkin, "Bölgedeki tektonik rejime baktığınız zaman, deprem aktivitesini olduğu bir bölge olduğunu görmekteyiz. Bizim burada karşılaştığımız hiçbir deprem sürpriz değil. Hem büyüklük bakımından hem yer bakımından baktığımız zaman, beklemedik depremler değil. Benzer büyüklükte çok sayıda depremin olduğunu görüyoruz" dedi.
'SİSMİK OLARAK AKTİF BİR BÖLGE'
Benzer depremin en son 2006 yılında meydana geldiğini söyleyen Doç. Dr. Irmak, "Saat 10.42 sularında meydana gelen deprem, Gemlik Körfezi'nde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı´nın güney kolu üzerinde, Pamukova, Geyve, Mekece İznik'ten devam edip, İznik Gölü'nün güneyinde devam eden ve Gemlik Körfezi'ne giden, güney kolunun batı ucunda meydana gelen 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aslında bölge, normal olarak aktif bir bölge. Sismik olarak aktif bir bölge. Deprem üreten bir bölge. Bölgede en son 24 Ekim 2006'da benzer büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. İlksel sonuçlara göre, Gemlik Körfezi'nde var olan normal faylardan bir tanesinin çalıştığı düşünmekteyiz. Sığ bir deprem olması nedeniyle özellikle kötü zemin üzerindeki binalarda yaşayan insanlar tarafından fazlaca hissedilmiştir ve bunlar da bir korku etkisi yaratmıştır. Ancak bu büyüklükteki bir depremin hasar yapmasını zaten beklemiyoruz" diye konuştu.
KUZEY ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇER?
KAF, Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay hattıdır. Fay hattının geçtiği bölgelerde sık sık depremler meydana gelir. KAF'ın geçtiği illerden bazıları şunlardır:
BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.