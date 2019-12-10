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29 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların katılımıyla temeli atılan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi için anket düzenlendi. Üniversitenin Youtube sayfasında bir video ile duyurulan anket için "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı. Öğrenci odaklı bir kampüs için Marmaralıların önerilerini bekliyoruz. Ulaşımdan, spor faaliyetlerine, kültürel ve sosyal alanlardan dersliklere birçok konuyu kapsayan anketimizi doldurun. Kampüsümüzü birlikte tasarlayalım" çağrısı yapıldı.

Ankete katılanlara "Yerleşke içinde ulaşım sizce nasıl olmalı", "Eğitim alanlarının tasarımında derslik tercihleriniz nelerdir", "Kütüphanenin nasıl olmasını istersiniz" gibi soruların yanı sıra kültürel, sosyal ve sportif alanlarla ilgili seçenekler sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar temel atma töreninde butona birlikte bastılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında eserin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi temennisinde bulunmuş ve mimar Hilmi Şenalp ile çalışanlara teşekkür etmişti.

"AĞIRDAN ALMA" UYARISI

Müteahhit firmanın da yoğun bir çalışma yaparak süratle eseri bitireceğini dile getiren Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilk etabın ne zaman biteceğini sormuştu. Kurum'un 2023'te tamamlanacağını söylemesi üzerine Erdoğan, "Hilmi bey biter mi? İnşallah, maşallah deme. Sen bazen mimari noktada işi ağırdan alabiliyorsun. 2023'ün ne zamanında. 2023'ün sonuna kadar dediğinde olmaz. Bunu yazılı kayda almanız lazım. Yazılısını göreceğim. Hem müteahhit hem mimarlarımızın altta imzaları olsun" diye konuşmuştu.