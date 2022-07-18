18 ve 19 Haziran günleri TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınava katılım sağlayan 3 milyonun üzerindeki öğrenci 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında aldığı puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları sorgulanırken öğrenciler, ÖSYM ile Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralamasını araştırıyor. İşte, 2022 Marmara Üniversitesi taban puanları...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, son 4 yıllın Marmara Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması...

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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI