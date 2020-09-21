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Marmaray seferleri var mı, yok mu? Marmaray çalışıyor mu?

İstanbul'da Kazlıçeşme-Yenikapı hattı üzerinde bulunan yüksek gerilim kabloları yandı. Çift yönlü olarak duran Marmaray seferleri sonrası "Marmaray seferleri var mı, yok mu? Marmaray çalışıyor mu?" Soruları merak edildi. İşte detaylar...

Marmaray seferleri

Marmaray seferleri var mı, yok mu? Marmaray çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor. Olay, saat 15.30 sıralarında Kazlıçeşme-Yenikapı hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmaray seferlerinin yapıldığı güzergah üzerinde bulunan yüksek gerilim kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amaçlı Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Yapılan çalışma seferler normale döndü

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