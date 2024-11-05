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        Haberler Gündem Güncel Marmaris Belediyesi'nden "enerji ve iklim" imzası | Son dakika haberleri

        Marmaris Belediyesi, "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni imzaladı

        Muğla'nın Marmaris Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "Avrupa Birliği İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni (Covenant of Mayors-CoM) imzaladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu sözleşmeyle Marmaris Belediyesi olarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha da ileriye taşımak için bir dizi strateji geliştirme yetkisine sahip olacağız. İklim dostu projelerle Marmaris'in yeşil kimliğini güçlendirecek, daha yaşanabilir bir dünya için kararlı adımlar atacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:37
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        Marmaris Belediyesi'nden "enerji ve iklim" imzası
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        Marmaris Belediyesi, "İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni (Covenant of Mayors-CoM) imzaladı.

        İHA'nın haberine göre, sağlıklı kentler oluşturmak amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi konularda toplumu aydınlatmak, toplumda farkındalık oluşturmak, belediyelerin iklim krizi ile mücadele kapsamında kolektif sorumluluğu kabul ederek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanmasını amacı taşıyan sözleşme ile Marmaris de iklim eylemi ve enerji verimliliği konusundaki taahhüdünü küresel ölçekte genişletti.

        "YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ"

        Sözleşmeye ilişkin açıklamada bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü şunları söyledi:

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        "Bu sözleşmeyle Marmaris Belediyesi olarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha da ileriye taşımak için bir dizi strateji geliştirme yetkisine sahip olacağız.

        İlçemizin doğal güzelliklerini koruma çabalarımızı arttırmanın yanı sıra iklim dostu projelerin hayata geçirmemizi de kolaylaştıracaktır. İklim dostu projelerle Marmaris'in yeşil kimliğini güçlendirecek, daha yaşanabilir bir dünya için kararlı adımlar atacağız.

        İLHAM KAYNAĞI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

        Attığımız bu adımla sadece Marmaris için değil dünyamızın geleceği için de önemli bir çalışma. Gelecek nesillere bırakacağımız çevre mirasında Marmaris Belediyesi'nin de katkısı olacağı için büyük bir mutluluk duyuyoruz.

        Bu taahhüttün iklim değişikliğiyle mücadelede kolektif eylemin önemini göstererek diğer belediyelere de ilham kaynağı olacağına inanıyoruz."

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