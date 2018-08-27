SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
9 gün için yapmadan çalıştılar ama yetemediler
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Marmaris'te bayramda 4 bin 500 ton çöp çıktı

Doğa cenneti Marmaris'e tatile gidenlerin geride bıraktığı çöp utanç manzarası oldu. Mesaileri 3'e katlanan 200 belediye personeli 9 günde 4.5 ton çöp topladı. Marmaris'in 92 bin olan nüfusu bayramda 1.6 milyona ulaşmıştı.

27.08.2018 - 09:44 | Güncelleme: DHA

Marmaris'te, 9 günlük bayram tatili süresince 200 belediye personeli tarafından toplam 4 bin 500 ton çöp toplandı. Özellikle gelişi güzel yerlere çadır kuran tatilcilerin neden olduğu kirlliğin önüne geçilebilmesi için gelecek yıl sıkı önlemler alınacağı belirtilirken, bayram süresince ilçeye 230 bin aracın giriş- çıkış yaptığı belirtildi.

Kurban Bayramı'nda konaklama tesislerine, yazlıklara, günübirlik kiralık evlere gelenler ve çadır kuranlarla birlikte Marmaris ilçesine yaklaşık 1.5 milyon tatilci geldiği bildirildi. DHA'nın haberine göre, Marmaris Belediyesi'nde görevli 200 personel, tatilcilerin rahat bir bayram tatili geçirebilmesi için 9 günlük tatilde çadır kurulan yerler, ormanlık alan, karayolları kenarları, turistik kırsal mahalle, sahil ve şehir merkezinde çevre temizliği yaptı. Cadde ve sokaklara konumlandırılmış konteynerlerden normal zamanda günde 3 defa yapılan çöp toplama hizmeti, tatilde 9'a çıkarıldı. Konaklama tesislerinden sabah ve akşam çöpleri toplayan araçların seferlerin de günde 4'e yükseltildi. Gündüz çöp toplama ve çevre temizliğine yetişmekte zorlanan personel, gece boyunca da çalışmaları sürdürdü.


Bu bayram tatilcilerin neden olduğu kirlilik nedeniyle yoğun mesai harcamak zorunda kaldıklarını belirten Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, şunları söyledi:


"Kurban Bayramı öncesi yoğun turizm sezonunda ortalama günlük 300 ton çöp toplanıyordu. Bayram tatili süresince bu rakam günlük 500 tona kadar çıktı. 9 günlük bayram süresince toplam 4 bin 500 ton çöp topladık. Rutin çöp toplama işlerimizin yanı sıra şehir merkezi, kırsal mahalle ve karayolları kenarında atılmış çöpler de toplandı. Duyarsız tatilciler nedeniyle temizlenen yerlerde daha yarım saat bile geçmeden yine çöp dağları oluşuyordu. Özellikle çadır kurarak adeta bir çadırkent görünümü oluşan yerlerde çalışmalarımızı daha yoğun oldu. Şehir merkezindeki sahil ve ormanlık alanlarda çadır kurulmasına izin vermedik. Belediyemizin sorumluluk alanı dışındaki kırsal mahallelerde çadır kuran tatilciler oldu. Çadır sakinleri oturdukları, gezdikleri ormanı ve yüzdükleri denizi çöplerle doldurmuştu. Uyarılarda bulunmamıza ve çevrelerindeki çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutularını artırmamıza rağmen yine de çöplerini gelişi güzel attılar. 9 gün boyunca izin yapmadan Marmaris'in tüm çöpünü topladık."


'GELİŞİ GÜZEL ÇADIR KURDURMAYACAĞIZ'


Çevre denetimi ve temizliğinde çadır kuranların doğaya ve etrafına büyük zararlar verdiğini tespit ettiklerine de dikkaiç çeken Ünlü, "Vatandaşımızda dini bayramlarda tatil yörelerinde çadır kurmak gelenek haline gelmiş. Önümüzdeki yıl Marmaris'te gelişi güzel her yere çadır kurulmaması için bir dizi girişimlerimiz olacak. İlçe Turizm Komisyonu'na bu konuda raporlarımızı ve yapılan çevre tahribatını belgeleyen fotoğraf ile videoları sunarak her yere çadır kurulmasını yasaklatmayı planlıyoruz. Komisyonun vereceği karara göre belirlenen alanda çadır kurulmasına izin vereceğiz. Ormanlarımızın her yeri tuvalet alanı olmuş durumda ve çok kötü kokular yayıldı. Yalancı Boğaz, Aktaş, Adaağzı, İnbükü, Selimiye,Orhaniye gibi bir çok ormanla denizin birleştiği kırsal mahallelerde 1000'nin üzerinde çadır kuruldu. Kurulan çadır kentlerden günlük 5 ton çöp çıktı" dedi. Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı verilerine göre bayramın birinci gününden itibaren 9 günlük tatil kapsamında; 230 bin araç giriş ve çıkış yaptığı bildirildi. İlçede, tatil süresince 93 maddi hasarlı ve 11 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği de belirtilirken, günlük ortalama 6 bin kişinin sicil kaydını ve 3 bin aracın plaka kayıtlarını incelediği kaydedildi.

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X