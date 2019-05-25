NASA çığır açan bir projeye daha imza attı. Binlerce vatandaşı Mars yolculuğuna hazırlıyor. NASA'nın Temmuz 2020'de Florida'dan Mars'a göndereceği keşif aracında taşınmak üzere ismini yollamak için başvurular başladı. Şaşırtan sonuç ise başvuruların yarısından çoğu Türkiye'den geldi.

Peki NASA Mars bileti nasıl alınır? Mars'a isim yazdırma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylı anlatım.

MARS'A İSİM YAZDIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

2020 yılında Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında bulunan çiplere, kayıt yapılan isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel de NASA hatıra bileti veriyor. Dijital bir biniş kartı verilen sistemde, isim ve soyisim ile kişisel bilgiler yer alıyor. Siz de bilete isim yazdırmak istiyorsanız aşağıdaki linkten adımları teker teker uygulayın.

NASA MARS BİLETİ

NASA MARS YOLCUĞULU BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH!

Gelecek yıl Mars’a gönderilecek “Mars 2020” uzay aracı, beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanya 31 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

NASA MARS 2020 BİLETİNE EN ÇOK KATILIM TÜRKİYE'DEN

NASA'nın internet sitesinde dünya çapında 2.111.632 kişinin adını Mars’a göndermek için projeye katıldığı görülüyor.

Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listeleniyor.

Dün, Türkiye, 65 bin 197 başvuruyla üçüncü sırada yer alıyordu. Bugün ise ABD ve Hindistan'ı geçerek 534 bin 380 başvuru ile listenin ilk sırasına yükselmesi dikkat çekti.

4 bin 142 başvuruyla 22. sırada yer alan Rusya'nın ise 16 bin 141 başvuru ile 21. sıraya geldiği görüldü.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.

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NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma işlemi burada.

MARS HAKKINDA

Latince Mars veya Arapça Merih (Türkçe: Bakırsokum ya da Sakıt),Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibâren dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a ithâfen adlandırılmıştır. Yüzeyindeki yaygın demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen de denir.

İnce bir atmosferi olan Mars gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle bir yerbenzeri gezegendir. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya’nınkine çok benzer. 2 adet uydusu bulunmaktadır.

Mars’taki Olimpos Dağı (Olympus Mons) adı verilen dağ Güneş Sistemi’nde bilinen en yüksek dağ ve Marineris Vadisi (Valles Marineris) adı verilen kanyon en büyük kanyondur. Ayrıca Haziran 2008’de Nature dergisinde yayımlanan üç makalede açıklandığı gibi, Mars’ın kuzey yarımküresinde 10.600 km. uzunluğunda ve 8.500 km. genişliğindeki dev bir meteor kraterinin varlığı saptanmıştır. Bu krater, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük meteor kraterinin (Ay'ın güney kutbu kısmındaki Atkien Havzası) dört misli büyüklüğündedir.

Mars, Dünya hariç tutulursa, halen Güneş Sistemi’ndeki gezegenler içinde sıvı su ve yaşam içermesi en muhtemel gezegen olarak görülmektedir. Mars Express ve Mars Reconnaissance Orbiter keşif projelerinin radar verileri gerek kutuplarda (Temmuz 2005) gerekse orta bölgelerde (Kasım 2008) geniş miktarlarda su buzlarının var olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 31 Temmuz 2008’de Phoenix Mars Lander adlı robotik uzay gemisi Mars toprağının sığ bölgelerindeki su buzlarından örnekler almayı başarmıştır.