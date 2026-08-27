Mars'a nükleer reaktörle gidiyorlar: Üç helikopter yeraltı buzunu arayacak

NASA, 2028'in sonunda Mars'a doğru çalışır durumda bir nükleer reaktör göndermeyi planlıyor. Ancak bu görevin asıl amacı Mars'ı incelemek değil, güneş panellerinin zayıf kaldığı derin uzayda uzay aracını nükleer elektrikle çalıştırma teknolojisini test etmek olacak. Mars ise bu teknolojik denemenin yolundaki ilk büyük durak olarak öne çıkacak.

Mars'a inmeyecek olan araç, gezegenin yanından geçişi sırasında SkyFall adlı yükü bırakacak. Yükün içinde bulunan üç küçük helikopter ise Mars yüzeyini tarayarak toprağın altında gizlenmiş su buzunu bulmaya çalışacak. Böylece görevin odağında bir yandan nükleer güç teknolojisinin denenmesi, diğer yandan Mars'taki yeraltı su buzunun araştırılması bulunacak.