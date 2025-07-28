Marşal Adaları Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Marşal Adaları'nda Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Marşal Adaları'nın Uluslararası Telefon Kodu: +692

Marşal Adaları’nın uluslararası telefon kodu +692’dir. Bu kod, ülke dışından Marşal Adaları’nda bulunan herhangi bir telefona ulaşmak için kullanılır. Telefon altyapısı, ada devletinin coğrafi yapısı ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak sınırlı kapsamda gelişmiş olsa da, ülke genelinde temel sabit hat ve mobil telefon hizmetleri mevcuttur. Ülkenin telekomünikasyon sektöründe hizmet veren firmalar, çağrıların uluslararası standartlarda iletilmesini sağlamak için modern teknoloji altyapısı kurmaktadır. Mobil kapsama alanı özellikle başkent Majuro ve diğer önemli adalarda yoğunlaşmıştır.

Araç Plaka Kodu: MH

Marşal Adaları’nın uluslararası araç plaka kodu MH’dır. Ülkenin küçük coğrafi yapısı ve sınırlı kara yolu ağları nedeniyle kara taşıtlarının sayısı oldukça azdır. Araç plakaları, uluslararası standartlara uygun olarak beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakalarda yer alan “MH” kodu, araçların Marşal Adaları menşeli olduğunu belirtir. Ada devletinde araçlar genellikle başkent ve ana yerleşim bölgelerinde yoğunluk gösterir. Toplu taşıma araçları ve deniz taşımacılığı, ulaşımda büyük önem taşımaktadır.