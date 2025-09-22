Habertürk
Habertürk
        Marsilya: 1 - PSG: 0 | MAÇ SONUCU (Dev maçta kazanan Marsilya) - Futbol Haberleri

        Marsilya: 1 - PSG: 0 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 23:32 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:32
        Dev maçta kazanan Marsilya!
        Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Marsilya ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 5. dakikada Nayef Aguerd kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekibin teknik direktörü Roberto De Zerbi, 90+1. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Marsilya 9 puana yükseldi. Ligde ilk mağlubiyetini alan PSG ise 12 puanda kaldı.

        Ligin 6. haftasında Marsilya deplasmanda Strasbourg'la karşılaşacak. PSG ise sahasında Auxerre'yi ağırlayacak.

