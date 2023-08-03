Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan Cengiz Ünder açıklaması! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya'dan resmi açıklama geldi. Aubameyang'ın imza töreninde konuşan Marsilya Başkanı Pablo Longoria, yıldız ismin geleceği hakkında flaş ifadeler kullandı.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.
Yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang'ın imza töreninde konuşan Longoria, şu an için herhangi bir anlaşma sağlanmadığını söyledi.
"CENGİZ HALA BİZİMLE"
Longoria yaptığı açıklamada, "Cengiz Ünder hala bizimle. Dün onu çağırdık ve normal bir şekilde idmana çıktı" dedi.
"ANLAŞMAK ÜZEREYDİK AMA HENÜZ GERÇEKLEŞMEDİ"
Cengiz için henüz bir takımla anlaşmadıklarını kaydeden, "Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı... Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
"CENGİZ'E BİRÇOK TEKLİF VAR"
Marsilya Başkanı, Cengiz Ünder'in birçok talibinin olduğunu da belirterek, "Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru" diye konuştu.
L'EQUIPE: CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'DE
Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe ile Marsilya'nın Cengiz Ünder transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan haber göre; sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
Başakşehir'deki performansıyla yıldızını parlatan Cengiz Ünder, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.
Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.