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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Marsilya'dan Jean Onana kararı - Beşiktaş Haberleri

        Marsilya'dan Jean Onana kararı!

        Beşiktaş'ta sezon başında Lens'ten transfer edilen ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'nın geleceği belli oldu. Marsilya, Onana hakkındaki kararını verdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 18:05 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:05
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        Marsilya'dan Jean Onana kararı!
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        Beşiktaş'ta sezon başında takıma transfer olan ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'nın geleceği belli oldu.

        Fransız devi Marsilya, performansından memnun kalmadığı Jean Onana'nın 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

        Böylece Kamerunlu ön libero, sezon başı kampında siyah-beyazlı takımın kampına katılmak üzere Beşiktaş'a geri dönecek.

        MARSİLYA PERFORMANSI

        Marsilya ile 14 maçta 651 dakika süre alan Onana, bu karşılaşmalarda takımı adına 1 gol kaydetti. Onana'nın Beşiktaş ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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