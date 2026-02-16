Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira zam oranı hesaplaması nasıl yapılır?

MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece Mart ayı iş yeri ve konut kira tavan oranı da netleşecek.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zam tavanı belli oldu.

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira zam tavan oranı yüzde 33,98 oldu.