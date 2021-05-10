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İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,89, işçilik endeksi %0,36 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %37,96, işçilik endeksi %20,36 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 31.62, AYLIK YÜZDE 3.18 ARTTI



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,60, işçilik endeksi %0,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %37,42, işçilik endeksi %20,63 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33.18, AYLIK YÜZDE 4.32 ARTTI



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %4,32, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,83, işçilik endeksi %0,78 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %39,76, işçilik endeksi %19,37 arttı.