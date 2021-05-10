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Mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verisini açıklandı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4.89, işçilik endeksi yüzde 0.36 arttı

Mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,89, işçilik endeksi %0,36 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %37,96, işçilik endeksi %20,36 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 31.62, AYLIK YÜZDE 3.18 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,60, işçilik endeksi %0,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %37,42, işçilik endeksi %20,63 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33.18, AYLIK YÜZDE 4.32 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %4,32, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,83, işçilik endeksi %0,78 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %39,76, işçilik endeksi %19,37 arttı.

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